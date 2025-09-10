Как отметил Андрей Ордаш, Польша в очередной раз не предоставила доказательств российского происхождения дронов, нарушивших ее воздушное пространство

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Польские власти привыкли беспричинно обвинять Москву, когда возникает та или иная чрезвычайная ситуация. Об этом заявил журналистам временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

"Когда в Польше что-то случается, появляется чрезвычайная ситуация, все начинают обвинять Россию", - отметил дипломат, покидая здание польского МИД, где ему должны были передать ноту протеста в связи с нарушением БПЛА воздушного пространства республики. Слова Ордаша приводит портал Onet.

Как подчеркнул дипломат, Варшава в очередной раз не предоставила доказательств российского происхождения дронов, которые, по его словам, прилетели с украинского направления.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее в МО РФ заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".