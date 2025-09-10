Жалоб и обращений не поступало, сообщили в региональном избиркоме

КУРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Жалобы и обращения на проведение первого дня досрочного голосования на выборах губернатора Курской области не поступали в избирательную комиссию региона, процесс проходит штатно. Об этом ТАСС сообщили в региональном избиркоме.

"Вчерашний день прошел спокойно, штатно. Жалоб и обращений не было. Работает горячая линия, даем справки", - сообщил собеседник агентства.

Как отметила ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю Алена Булгакова, жители региона показывают высокий уровень гражданской ответственности, а также осведомленности в программах кандидатов. "Нет никаких сомнений относительно осознанности сделанного избирателями выбора, либо выбора, который им еще предстоит сделать", - подчеркнула Булгакова.

В Курской области 9 сентября стартовало досрочное голосование, которое продлится до 11 сентября включительно. По информации облизбиркома, для голосования открыты 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области.

Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области началась в регионе 11 июня. Досрочные выборы главы региона назначены на 14 сентября, они будут проходить в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост претендуют врио губернатора Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Бобовников (КПРФ).