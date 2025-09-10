Ведомство заявило о готовности участвовать в работе по прояснению ситуации

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Приведенные Минобороны России факты развеяли мифы Польши о якобы преднамеренном нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства республики, которые распространились Варшавой для еще большей эскалации украинского кризиса. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Оборонное ведомство [РФ] однозначно подтвердило, что объекты для поражения на территории Республики Польша не планировались, а дальность полета БПЛА, применявшихся при упомянутом выведении из строя предприятий военно-промышленного комплекса Украины, которые, по утверждениям Варшавы, якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 километров. Эти конкретные факты полностью развенчивают мифы, в очередной раз распространяемые Польшей для еще большей эскалации украинского кризиса", - указали в министерстве.

"Это был вынужден подтвердить генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Выступая по итогам проведенного по запросу Польши заседания Совета НАТО по ст. 4 Североатлантического договора, он не смог ответить на вопрос о наличии "улик", указал, что "расследование произошедшего продолжается", - констатировали в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство обратило особое внимание на заявление российских военных: "В связи с выдвигаемыми в адрес Российской Федерации обвинениями в преднамеренном нарушении воздушного пространства Республики Польша российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в ходе нанесения сегодняшней ночью высокоточного комбинированного удара по объектам военной инфраструктуры киевского режима обращаем внимание на соответствующее заявление Министерства обороны Российской Федерации от 10 сентября 2025 года".

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Как сообщили в ведомстве, максимальная дальность применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

Готовность к консультациям

При этом в МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".

Российское дипведомство также заявило о готовности участвовать в работе по прояснению с Польшей ситуации с беспилотниками.

"Несмотря на очевидную несостоятельность звучащих из Варшавы инсинуаций, в целях полного прояснения произошедшего для всех сторон, заинтересованных в предотвращении дальнейшего обострения ситуации, Министерство обороны Российской Федерации готово провести по данной теме консультации с Министерством обороны Республики Польша", - констатировали в МИД РФ. И заверили: "МИД России со своей стороны также готов включиться в эту работу".