Пасечник своим указом запретил спутниковое телерадиовещание в ЛНР

Минцифры республики должно провести информационно-разъяснительную кампанию для жителей региона, а также разместить на своих ресурсах всю необходимую информацию

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом запретил продавать, устанавливать и использовать на территории региона комплекты спутникового телевидения во время действия в ЛНР военного положения. Текст документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Постановляю на период действия военного положения на территории Луганской Народной Республики ввести запрет на продажу, установку, а также использование на территории Луганской Народной Республики комплектов спутникового телевидения для приема сигнала, посредством которого осуществляется спутниковое телевизионное вещание, не предназначенных для работы в сетях связи операторов обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, оказывающих услуги связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания с использованием сети спутникового телерадиовещания, <…> а также комплектов спутникового телевидения для приема сигнала, посредством которого осуществляется спутниковое телерадиовещание, подпадающих под параметры установки и настройки, позволяющие принимать зарубежные телеканалы и (или) радиоканалы, не прошедших регистрацию в соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-I "О средствах массовой информации", - сказано в документе.

Согласно указу, Минцифры ЛНР должно провести информационно-разъяснительную кампанию для жителей республики, а также разместить на своих ресурсах всю необходимую информацию, в том числе разъяснить, какое спутниковое оборудование подлежит демонтажу. К проведению разъяснительной работы с населением региона Пасечник также призвал администрации муниципалитетов.

В документе отмечается: жители ЛНР должны демонтировать спутниковые комплекты телевидения до 1 ноября 2025 года. В случае, если спутниковое оборудование, размещенное на многоэтажках, не было демонтировано в срок - к работе подключится Единый региональный фонд по управлению многоквартирными домами на территории Луганской Народной Республики. Специалисты организации демонтируют оборудование собственными силами "с последующим хранением и возможностью возврата собственнику такого имущества в соответствии с законодательством".

Контроль за исполнением указа Пасечник возложил на председателя правительства ЛНР. Указ вступает в силу с 11 сентября.

Указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент России Владимир Путин подписал 19 октября 2022 года.