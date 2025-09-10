Ему было 77 лет

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Яковлев умер на 78-м году жизни. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Руководство министерства, департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД России с глубоким прискорбием извещают, что 5 сентября 2025 года скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Яковлев Сергей Яковлевич", - сообщении в МИД РФ.

Профессионал с прекрасными человеческими качествами

В дипведомстве подчеркнули, что на протяжении всего трудового пути Яковлева отличали "высокий профессионализм, ответственный подход к порученному делу и прекрасные человеческие качества". "Светлая память о Сергее Яковлевиче Яковлеве навсегда останется в сердцах его коллег и подчиненных. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким", - добавили в МИД России.

Яковлев родился 24 января 1948 года в Москве. Как отметили в дипведомстве, окончив МГИМО МИД СССР в 1971 году, Яковлев посвятил свою жизнь дипломатической карьере в Министерстве иностранных дел СССР/России. "Более 40 лет с высокой отдачей участвовал в решении непростых внешнеполитических задач на ближневосточном направлении. Занимал различные должности в наших дипмиссиях в Судане (1971-1974 гг.), Египте (1976-1981 гг.), Сирии (1986-1991 гг.). В 1994-1998 гг. курировал ближневосточное досье в посольстве России в США, - добавили в МИД РФ. - В 2000-2006 гг. - посол России в ОАЭ. С 2006 г. по 2011 г. был спецпредставителем министра иностранных дел Российской Федерации по ближневосточному урегулированию. В 2011-2015 гг. - посол России в Израиле".

Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (с 2007 года). В МИД РФ обратили внимание на то, что заслуги Сергея Яковлева отмечены государственными и ведомственными наградами, включая орден Дружбы и почетное звание "Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации".