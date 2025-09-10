Глава МИД РФ в четверг примет участие в восьмом раунде стратегического диалога РФ - Совет сотрудничества стран Персидского залива

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Сочи, где в четверг примет участие в восьмом раунде стратегического диалога РФ - Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) на уровне глав внешнеполитических ведомств. Об этом сообщили в МИД России.

"Сергей Лавров прибыл в г. Сочи, где завтра примет участие в восьмом раунде стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) на уровне глав внешнеполитических ведомств", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД РФ.

Предыдущая встреча в таком формате прошла в Эр-Рияде в сентябре 2024 года. Как отмечала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, центральным событием предстоящего мероприятия станет пленарное заседание, в ходе которого состоится обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки дня. По словам дипломата, "по сложившейся традиции на полях заседания состоятся двусторонние контакты Лаврова с его аравийскими коллегами".