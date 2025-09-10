Председатель комитета Госдумы по международным делам заявил, что "неонацистская хунта и паразитирующие на ее поддержке "евроястребы" не оставляют попыток втянуть силы североатлантического блока в украинский конфликт"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и глава евродипломатии ЕС Кая Каллас используют ситуацию с БПЛА, нарушившими воздушное пространство Польши в ночь на среду, чтобы поднять градус "российской угрозы". Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Истерия вокруг инцидента с дронами в Польше - явно с элементом провокации. Каллас и Зеленский стали обвинять во всем Россию, взвинчивая до предела градус "угрозы" Европе. Неонацистская хунта и паразитирующие на ее поддержке "евроястребы" не оставляют попыток втянуть силы североатлантического блока в украинский конфликт, наплевав на возможные последствия в виде Третьей мировой", - написал он в своем Telegram-канале.

Статья четыре Североатлантического договора подразумевает консультации стран - членов НАТО, а не "коллективную оборону", к которой призывает Украина и Евросоюз, подчеркнул депутат. "Но это не тот случай, когда стоит спекулировать и бряцать оружием", - подытожил Слуцкий.