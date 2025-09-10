Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, центральным событием мероприятия станет пленарное заседание, в ходе которого пройдет обмен мнениями по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в восьмом раунде Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) на уровне глав внешнеполитических ведомств, который пройдет в Сочи.

Как ранее рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, центральным событием мероприятия станет пленарное заседание, в ходе которого состоится обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки дня.

"Отдельное внимание будет уделено перспективам дальнейшего поступательного развития всего комплекса сотрудничества между Россией и странами - членами ССАГПЗ, включая его торгово-экономическую, инвестиционную и культурно-гуманитарную составляющие", - сообщила дипломат.

По итогам очередного раунда диалога запланирована пресс-конференция с участием Лаврова, министра иностранных дел Кувейта Абдаллы аль-Яхьи в качестве представителя страны - действующего председателя ССАГПЗ, а также генерального секретаря этой организации Джасема Мухаммеда аль-Будейви. По словам Захаровой, Лавров также проведет несколько двусторонних встреч с коллегами.

Повестка встречи

На последнем заседании в Эр-Рияде в 2024 году стороны обсудили, в частности, кризисную ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта в связи с эскалацией в секторе Газа. С учетом последнего развития событий, в том числе в связи с израильскими ударами по Дохе, нет сомнений, что обсуждение ситуации на Ближнем Востоке будет также в центре внимание участников заседания.

В 2024 году Лавров указывал, что укрепление сотрудничества с партнерами из ССАГПЗ является одним из приоритетных направлений российской дипломатии. "Формат стратегического диалога доказал свою востребованность в качестве эффективного механизма взаимодействия, стал уникальной площадкой для сверки часов и координации подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам, а также обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономических отношений и расширения культурно-гуманитарных связей между нашими странами", - отмечали в российском дипведомстве.

Среди основных тем, вероятно, будет дальнейшее развитие деловых и культурно-гуманитарных связей между РФ и ССАГПЗ, а также общая ситуация на Ближнем Востоке, Северной Африке, Сирии, Йемене и других странах.

ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Целью организации является расширение сотрудничества стран-членов во всех областях и выработка общих позиций по ключевым международным и региональным проблемам. В 2011 году был инициирован стратегический диалог Россия - ССАГПЗ.