Пространство организовано таким образом, чтобы было максимально удобно журналистам и экспертам: оборудованы рабочие места, предусмотрены зоны для прессы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Информационный центр Центризбиркома РФ, который будет работать во время выборов разного уровня в российских регионах в период 12-14 сентября, начинает свою работу, сообщает корреспондент ТАСС.

Информцентр ЦИК РФ по традиции станет главным пунктом для освещения и мониторинга выборов разного уровня в российских регионах. Пространство организовано таким образом, чтобы было максимально удобно журналистам и экспертам: оборудованы рабочие места, предусмотрены зоны для прессы.

Атмосфера подчеркивает важность кампании - повсюду размещен логотип единого дня голосования, на котором изображена скульптура "Родина-мать зовет!". Символ выбран неслучайно: он посвящен 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

Особое внимание уделено техническому оснащению. В зале установлены крупные экраны, на которых в режиме реального времени будет отображаться явка избирателей, а затем и итоги голосования. Такое решение позволяет следить за процессом максимально прозрачно и оперативно, делая работу информационного центра не только функциональной, но и наглядной для всех участников избирательного процесса.

Ключевое событие первого дня работы информцентра ЦИК России - доклад председателя комиссии Эллы Памфиловой о готовности избирательных комиссий к выборам разного уровня. Послушать выступление главы ЦИК пришли не только представители СМИ, но и представители политических партий, общественные деятели и эксперты в сфере избирательного права.

Также в центре пройдет традиционная церемония разделения ключей для расшифровки итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В этом году отдать свой голос онлайн смогут жители 24 регионов.

О выборах

В единый день голосования в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.