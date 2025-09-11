Речь идет об использовании образа физлица, сгенерированного нейросетью

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Челябинский областной суд признал незаконным постановление избирательной комиссии региона, которым она запретила использовать в предвыборной листовке сгенерированный нейросетью образ человека. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе суда, а также в пресс-службе областного Избиркома.

"Челябинский областной суд рассмотрел административное дело по административному иску <…> Челябинского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации <…> к Избирательной комиссии Челябинской области о признании незаконным и отмене постановления <…> от 22 августа 2025 года № 125/1520-7. <…> Признал незаконным указанное постановление, в удовлетворении остальных требований отказал", - сказали в пресс-службе областного суда.

В пресс-службе Избирательной комиссии Челябинской области подтвердили ТАСС, что речь идет об использовании в предвыборном материале образа физлица, сгенерированного нейросетью.

Жители Челябинской области 12, 13 и 14 сентября 2025 года будут выбирать депутатов законодательного собрания региона восьмого созыва.

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.