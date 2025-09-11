Андрей Дутов с 2010 по 2012 год был первым заместителем генерального директора ФГУП НИЦ им. Н. Е. Жуковского

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин переназначил Андрея Дутова на должность генерального директора Национального исследовательского центра "Институт имени Н. Е. Жуковского", сообщила пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Андрея Дутова генеральным директором Национального исследовательского центра "Институт имени Н. Е. Жуковского" на пятилетний срок", - говорится в сообщении.

Андрей Дутов родился в 1964 году в Москве. С 2010 по 2012 год он был первым заместителем генерального директора ФГУП НИЦ им. Н. Е. Жуковского. В 2015 году Дутов стал генеральным директором института.