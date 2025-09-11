В диппредставительстве РФ также порекомендовали строго соблюдать комендантский час и иные действующие ограничения

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Российские дипломаты порекомендовали соотечественникам в Непале сохранять бдительность и внимательно следить за обстановкой в стране на фоне сообщений о массовых побегах заключенных из непальских тюрем.

"В связи с поступающими сообщениями о хаотичном освобождении большого числа заключенных из тюрем Непала на фоне массовых волнений настоятельно рекомендуем сохранять бдительность и внимательно следить за обстановкой вокруг", - предупредило посольство РФ в Катманду в своем Telegram-канале.

В дипмиссии также порекомендовали строго соблюдать комендантский час и иные действующие в Непале ограничения, избегать непроверенных контактов с местными жителями и скоплений людей. "При любой нештатной ситуации немедленно связываться с посольством", - добавили в диппредставительстве.

Ранее газета Kathmandu Post сообщила, что более 15 тыс. заключенных сбежали из пенитенциарных учреждений Непала в ходе беспорядков, что стало крупнейшим тюремным побегом в истории страны. Массовые побеги произошли в 25 тюрьмах в разных городах Непала. Среди сбежавших - осужденные за убийства, изнасилования, похищения и торговлю людьми.

В Катманду и других городах Непала 8 и 9 сентября прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. По данным Минздрава Непала, погибли более 30 человек, более 1 тыс. получили ранения. В стране был введен комендантский час. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. 10 сентября армия Непала объявила о подготовке к переговорам с представителями протестующих по выводу страны из кризиса.