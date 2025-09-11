Председатель Центризбиркома отметила, что была проделана работа, чтобы кандидаты на выборах различного уровня получили возможность открывать избирательные счета, вести их и закрывать дистанционно

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова поблагодарила российских парламентариев за новшества, внесенные в избирательное законодательство.

"Хочу остановиться и поблагодарить законодателей за то, что большое внимание уделено и очень оперативно принимали ряд поправок, совершенно необходимых - требования времени в электоральной сфере", - сказала она в своем выступлении в информационном центре ЦИК России.

В частности, уточнила она, была проделана большая работа, чтобы кандидаты на выборах различного уровня получили возможность открывать избирательные счета, вести их и закрывать дистанционно, а не с обязательным личным присутствием или с помощью доверенного лица. В этом году проведен эксперимент в девяти регионах, а с 2026 года, когда планируются выборы в Госдуму, практика будет распространена по всей стране.

"За последние два года была пройдена действительно огромная работа по изменению законодательства избирательного. Я уже сказала и еще раз повторю, что [одно из необходимых решений] - что выборы депутатов Госдумы [на освободившиеся места] не назначаются, не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов. Это действительно целесообразно. Не только экономия средств, времени и сил, но это целесообразно, это реальность", - отметила Памфилова.

Она также назвала важной принятую поправку о разделении электронного голосования и дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По ее словам, раньше была "путаница и мешанина в головах". Кроме того, Памфилова обратила внимание на поправку, согласно которой заявители могут направлять обращения в избиркомы в форме электронного документа с обязательной идентификацией через ЕСИА. По словам председателя Центризбиркома, эта поправка помогла бороться с информационным терроризмом.