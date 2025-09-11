В Сочи 11 сентября ожидается проведение восьмого раунда стратегического диалога РФ - Совет сотрудничества стран Персидского залива

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Сочи с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Министр иностранных дел России С. В. Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латифом Аз-Заяни", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского дипведомства. Запись сопровождается фотографией, на которой Лавров и его коллега из Бахрейна пожимают друг другу руки.

