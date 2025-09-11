Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима также обратил внимание на пострадавших среди мирного населения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский не продемонстрировал желания мирного урегулирования украинского кризиса, Украина "всеми доступными способами" показывает полное отсутствие стремления к решению конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Безусловно, мы четко разделяем, что происходит в политической риторике и что происходит на земле. Мы видим, что Украина всеми доступными способами демонстрирует полное отсутствие стремления к какому-либо варианту мирного регулирования. Зеленский за это время - а мы считаем, что примерно четыре месяца у нас идут уже переговоры, начиная от первого тура Стамбула, заканчивая переговорами с Соединенными Штатами на Аляске - за весь этот период Зеленский поменял только риторику. Логика его офиса, его самого в том, что раз [президент США Дональд] Трамп хочет слышать, что мы стремимся к миру, мы будем говорить о том, что Украина стремится к миру", - отметил дипломат.

Но, по его словам, "делать Украина ничего не собирается". "Все с точностью до наоборот. По подсчетам, начиная с апреля-мая, Украина, во-первых, все переговорные туры обязательно сопровождала террористическими, диверсионными, всевозможными действиями, которые выходят за рамки разрешенных методов ведения войны, то есть нарушая правила войны. Это целенаправленная политика. Зеленский, по сути, дает команды на демонстрацию неприемлемости или отсутствие желания Украины к достижению каких-то договоренностей", - констатировал он.

Мирошник обратил внимание на пострадавших среди мирного населения. "За четыре месяца, с мая по август включительно, можно брать первую неделю сентября, с нашей стороны пострадало почти 2400 человек гражданского населения. Это люди, главным образом пострадавшие от обстрелов, получившие ранения. И порядка 300 человек погибло, - перечислил он. - Поэтому это реальный маркер стремления Киева к достижению каких-то договоренностей именно в политико-дипломатическом формате. То есть Киев усиливает количество ударов, наносит целенаправленные удары по гражданскому населению, и наши люди от этого страдают".