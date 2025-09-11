Минск "никогда никаких препон в посещении Белоруссии не ставил", указала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Варшава в глазах собственных граждан проиграла в сравнении с Белоруссией в вопросе свободного передвижения приезжающих в страну. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в связи с закрытием Польшей границы с Белоруссией.

Дипломат обратила внимание на заявление главы МВД Польши Марчина Кервиньского о том, что Варшава закрывает границу с Белоруссией на неопределенный срок. Комментируя соответствующее решение, она отметила, что год назад на несколько дней прилетела в Белоруссию и на машине поехала в Хатынь, Брест и другие города. По дороге ей встречались очень много польских машин и поляков, которым, в отличие от польских властей, официальный Минск "никогда никаких препон в посещении Республики Беларусь не ставил".

"Граждане Польши приезжали отдохнуть и закупить продукты (прекрасного качества, огромного разнообразия и по адекватным ценам). Заодно они своими глазами видели разницу между тем, что им про Белоруссию рассказывают польские СМИ, и тем, что есть на самом деле. Выводы напрашивались сами собой и не в пользу Варшавы. Проиграв сравнение своей "демократии" с придуманным "кровавым тоталитаризмом", польские власти перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения. Такая вот "либерализьма", - прокомментировала дипломат.