Как отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, проблема "использования искусственного интеллекта во зло" на глобальном уровне еще не решена

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. ЦИК России понимает, что использование ИИ для создания дипфейков и искажения информационного пространства во время выборов будет нарастать, поэтому работает в этой сфере на опережение. Об этом в ходе выступления в информационном центре ЦИК заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

Она отметила, что проблема "использования ИИ во зло" на глобальном уровне еще не решена. "Но на своем уровне пытаемся защититься, поскольку мы прекрасно понимаем, что это будет нарастать, сейчас изучаем зарубежный опыт, что искусственный интеллект будет активно применяться для создания дипфейков и для искажения информационного пространства, создания смысловых галлюцинаций в электоральной сфере", - подчеркнула Памфилова.

По ее словам, во время выборов будут мониторить все подобные случаи использования ИИ, чтобы четко проанализировать их влияние на федеральную кампанию. "Активно работаем, мы давно уже работаем, скажем так, не бьем по хвостам, а работаем на опережение, только в этом случае можно добиваться тех успехов, которых мы добиваемся, говорю без лишней скромности, потому что за этим стоит огромный труд", - заключила Памфилова.

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. ДЭГ на федеральной платформе пройдет в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.