МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пока не принималось решение по вопросу об участии президента РФ Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока это решение не принималось", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Республика Корея в качестве организатора саммита направила приглашение на имя президента РФ Владимира Путина. Саммит пройдет 31 октября - 1 ноября в городе Кёнджу, столице одного из древних корейских государств.