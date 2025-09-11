Все сказано в заявлении Минобороны России, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Новых комментариев по инциденту с беспилотниками в Польше у Кремля нет, все сказано в заявлении Минобороны России, которое в том числе предложило Варшаве консультации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, нового комментария не будет. Главное, что его (инцидент - прим. ТАСС) комментировало наше министерство обороны, оно и консультации при необходимости предложило. Вы слышали заявление Минобороны, там нечего добавить", - сказал представитель Кремля.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО РФ заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".