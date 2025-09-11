Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ отметил, что политическая борьба в Соединенных Штатах становится острее и насильственнее

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Убийство американского правого активиста Чарли Кирка свидетельствует о том, что США сделали еще один шаг к гражданской войне. Такое мнение высказал ТАСС замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Фундаментально Соединенные Штаты стали на шаг ближе к гражданской войне, - отметил он. - Америка все больше раскалывается, политическая борьба становится острее и насильственнее, все чаще прибегают к политическим убийствам и фактически к террору как инструменту внутриполитической борьбы".

По словам Суслова, убийство Кирка с одной стороны демонстрирует глубину раскола американского общества, часть которого "ненавидит Дональда Трампа и считает его политику губительной", а с другой - еще сильнее поляризует страну.

При этом политолог отметил, что до масштабного внутреннего противостояния в США еще далеко, "оно не произойдет в ближайшее время". В краткосрочной перспективе, по словам Суслова, произошедшее может сыграть на руку действующему президенту США. "Это убийство переключает внимание с неприятных для [президента США Дональда] Трампа тем - "дела Эпштейна", снижения экономического благополучия, падения числа новых рабочих мест, - подчеркнул он. - Теперь в центре внимания политическое насилие, радикальные левые и угроза терроризма".

Эксперт добавил, что мобилизация сторонников пропрезидентского движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") на фоне трагедии может повысить шансы республиканцев на успех на промежуточных выборах. "Если трамписты сохранят экзальтированное состояние еще год, до выборов, они могут даже победить, вопреки всему", - считает Суслов.

Говоря о внешнеполитических последствиях, он отметил, что администрация Трампа будет еще сильнее сосредоточена на внутренних проблемах. "Убийство Кирка усиливает логику о том, что Америке нужно в первую очередь заниматься своими внутренними делами и именно туда инвестировать свою военную мощь, - подчеркнул политолог. - Если говорить об украинском конфликте, это еще больше уменьшает желание США брать на себя какие-либо обязательства по жизнеобеспечению Украины и по Украине вообще".