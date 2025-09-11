Всем нестандартным ситуациям на выборах будет дана правовая оценка

Также полностью подготовлена вся инфраструктура независимого контроля за голосованием, отметила председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ гарантирует, что ни одна нестандартная ситуация на предстоящих выборах не останется без правовой оценки. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

"Готовы констатировать и гарантировать, что ни одна нестандартная ситуация не останется без должной правовой оценки. Это наш основной принцип, который транслируем и нашим коллегам в регионах России", - сказала Булгакова на пресс-конференции в ТАСС.

Она отметила, что полностью подготовлена вся инфраструктура независимого контроля за голосованием, а сами общественные наблюдатели прошли качественную подготовку.

"В этом году мы сделали акцент на повышение профессионализма наблюдателей и считаем, что эта цель достигнута. В рамках обучающих программ ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) и ОП РФ обучение прошли почти 73 тыс. человек в 56 регионах", - сказала Булгакова.

Она уточнила, что в рамках межрегиональных семинаров было подготовлено 253 преподавателя, которые затем обучали наблюдателей, а сегодня выступают в роли экспертов. "При этом мы продолжаем совершенствоваться и совершенствовать навыки и компетенции этих преподавателей, чтобы они в свою очередь передавали знания и полученный опыт нашим наблюдателям", - сказала Булгакова.

По ее словам, общественные наблюдатели сегодня в числе ключевых участников избирательного процесса, которые "обладают всеми необходимым навыками для того, чтобы четко определить - обеспечивается или нарушается закон на выборах".

Она отметила, что общественным контролем будут охвачены все формы голосования: на традиционных участках, за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), на экстерриториальных участках, при голосовании на дому и при проведении дополнительных форм голосования.

Общественные штабы и центры наблюдения

Булгакова уточнила, что в каждом регионе, где пройдут крупные выборы, открыты и работают общественные штабы по наблюдению за голосованием. "Это ключевые независимые площадки в регионах, где эксперты в диалоге с НКО, политическими партиями формируют объективное представление о выборах и сообщают избирателям достоверные сведения", - сказала Булгакова.

Кроме того, в 68 регионах открыты центры общественного наблюдения - это площадки, где участники независимого наблюдения и представители партий приходят и наблюдают за трансляцией с камер, установленных на избирательных участках. "Там будут присутствовать как представители общественности, так и представители СМИ, политических партий, кандидатов. Точкой, связующей в этом ключе, станет ситуационный центр в ОП, куда будут стекаться данные от наблюдателей, фото-, видеоматериалы. Информационные материалы в режиме реального времени также будут поступать в экспертный центр ассоциации НОМ", - уточнила Булгакова.

В единый день голосования в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.