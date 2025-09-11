Встреча пройдет в Москве, уточнил министр иностранных дел

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о планах проведения 13 октября встречи глав МИД в преддверии российско-арабского саммита.

"Ждем лидеров ваших стран 15 октября в Москве для участия в первом российско-арабском саммите, а за два дня до этого, 13 октября, состоится подготовительная встреча на уровне министров иностранных дел", - обратился руководитель российского внешнеполитического ведомства к участникам пленарного заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Лавров пригласил коллег на предстоящую встречу. По его словам, она должна будет "завершить подготовку итоговых документов российско-арабского саммита".

В мае президент РФ Владимир Путин в телеграмме по случаю открытия 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) пригласил всех лидеров стран ЛАГ на первый российско-арабский саммит, запланированный на 15 октября. Глава российского государства выразил уверенность, что российско-арабская встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.