Мирошник: освобождение Славянска необходимо для обеспечения новых регионов водой

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима назвал экоцидом воздействие Украины на природные возможности, создающее проблемы целым регионам

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Освобождение Славянска позволило бы наладить водоснабжение новых регионов, которые остались без воды из-за целенаправленных действий Украины. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"[Это] экоцид, когда Украина, воздействуя на природные возможности, создает проблемы целым регионам, - охарактеризовал подобные действия дипломат. - Вы помните, с чего начала Украина, когда она пыталась блокировать Крым? Она перекрыла Крымский канал, перекрыла подачу воды. Потом, после того, как был освобожден участок, где был вход в Крымский канал, вода восстановилась, но Украина подорвала тогда Каховскую плотину".

Мирошник отметил, что "сегодня этот резервуар опустошен, вода по Крымскому каналу не передвигается, поэтому они (киевский режим - прим. ТАСС) всячески постарались сделать так, чтобы Крым и херсонские территории остались без воды".

"Та же самая история связана с Донецком. Донецк всегда, еще с советских времен, потреблял воду из канала Северский Донец - Донбасс, это была основная артерия. Аналогичная история связана и с Луганской Народной Республикой, там единственная разница, что это был не открытый канал, а большие резервуары, через которые прокачивалась вода от водозаборов в Лисичанске западной фильтровальной станции", - сказал посол по особым поручениям МИД РФ.

Как только российские войска взяли Мариуполь, напомнил он, Украина сделала все для того, чтобы подъемы по закачке воды были отключены. "И Донецк оказался с фантастическим водным дефицитом. Других артерий там нет. Это южные степи, и воды там не так много. Без этого канала обеспечение водой Донецка в полной мере крайне затруднено. Это знает Украина. Поэтому они все сделали для того, чтобы Донецк остался без воды, чтобы Горловка осталась без воды", - акцентировал внимание Мирошник.

"И сейчас огромных усилий стоит и федеральным властям, и местным властям найти какую-то альтернативу. Но главная альтернатива - это освобождение Славянска, где находится водозабор. Вот только там, освободив этот водозабор, можно обеспечить восстановление поставок воды, которые изначально, еще в 1950-1960 годах, были сконструированы и обеспечивали всю территорию, огромные города, миллионы населения водой, поступающей из Северского Донца", - резюмировал дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.