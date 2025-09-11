Дипломат также обратила внимание на то, что при этом на Западе делают все, чтобы не видеть реальных проблем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Польша закрыла границу с Белоруссией, чтобы поляки своими глазами не увидели, как живут в Белоруссии и России. Следующим шагом, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, может уже стать "выкалывание глаз" гражданам.

"Нужно же как-то окормлять своих граждан и продолжать рассказывать, почему Россия плохая. Вот они всеми силами пытаются это сделать. Это же невозможно сделать. Вот границу уже начали закрывать для своих граждан - уже не для нас, для своих граждан. Лишь бы только их граждане не видели своими собственными глазами, как живут Белоруссия, Россия", - объяснила дипломат, отвечая на вопросы журналистов.

"Я боюсь, как бы они не перешли к выкалыванию глаз собственных граждан, которые собираются в Россию, чтобы те только не видели все своими глазами", - призналась Захарова. "Но мне кажется, вот именно в эту сторону идет их чудовищная политика", - заметила официальный представитель МИД РФ.

Она обратила внимание на то, что при этом на Западе "делают все, чтобы не видеть реальных проблем - не видеть проблем террористического киевского режима, который они же сами создали, не видеть проблему абсолютно уничтоженной ими Украины".

Ранее власти Польши уведомили белорусскую сторону о предстоящем с 12 сентября закрытии оставшихся действующих пунктов пропуска на границе.