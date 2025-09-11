Первый в истории российско-арабский саммит состоится 15 октября в Москве

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Большинство глав государств Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) уже приняли приглашение принять участие в российско-арабском саммите в октябре в Москве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания ССАГПЗ.

"Особое внимание уделили предстоящему 15 октября в Москве первому в истории российско-арабскому саммиту. Мы рады, что большинство глав государств Совета сотрудничества уже приняли приглашение на это мероприятие, и рассматриваем сегодняшнее мероприятие как важный этап подготовки саммита", - сказал министр.

ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Целью организации является расширение сотрудничества стран-членов во всех областях и выработка общих позиций по ключевым международным и региональным проблемам. В 2011 году был инициирован стратегический диалог Россия - ССАГПЗ.