Официальный представитель МИД России назвала его "базаром лицемерия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала интервью певицы Аллы Пугачевой "базаром лицемерия".

"Есть произведение, [название которого] потом стало расхожей фразой, - "Ярмарка тщеславия". А это - базар лицемерия", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Весной 2022 года артистка уехала с семьей из РФ в Израиль. Летом 2024 года в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что Пугачева якобы хочет приехать в Россию. Ее муж, юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), позже опроверг информацию о том, что певица собирается поехать в Россию с сольным концертом. В мае 2025 года заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил ТАСС, что оснований для признания Пугачевой иностранным агентом на данный момент нет из-за отсутствия с ее стороны нарушений законодательства.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Тема форума в этом году: "Возвращение к культуре - новые возможности".

