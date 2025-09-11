Более трети жителей удаленных районов Коми проголосовали досрочно

Досрочное голосование прошло с 5 по 11 сентября

СЫКТЫВКАР, 11 сентября. /ТАСС/. Свыше 3 700 жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Республики Коми, или более 35% от общего числа избирателей на этих территориях, проголосовали досрочно на выборах главы региона и нового состава Госсовета республики. Об этом сообщил ТАСС председатель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев.

"Закончилось досрочное голосование на отдаленных и труднодоступных территориях республики. Из 10 566 избирателей (1,7% от общего числа избирателей в Коми), имевших право проголосовать досрочно, проголосовали 3 755 человек, или 35,5%", - сообщил ТАСС председатель Избирательной комиссии Коми.

По его словам, это обычный результат для досрочного голосования, поскольку многие избиратели не проживают, но остаются прописанными в отдаленных деревнях и поселках. "На удивление - все дни стояла прекрасная погода", - добавил руководитель избиркома.

Досрочное голосование проходило с 5 по 11 сентября, оно затронуло более 200 населенных пунктов и мест - это вахтовые поселки, стоянки оленеводов, промысловые хозяйства, лесозаготовительные делянки в 17 муниципалитетах республики из 20. Было проложено более 170 маршрутов к избирателям, задействованы 104 избирательные комиссии. Их сотрудники добирались до мест на автомобилях повышенной проходимости, моторных лодках и даже пешком.

Основное голосование пройдет 12-14 сентября. В регионе будут избирать главу республики, новый состав Госсовета региона, а также новые составы муниципальных советов, в том числе в Сыктывкаре. На должность главы Коми претендуют пять кандидатов, которые успешно прошли муниципальный фильтр и получили регистрацию - это врио главы республики Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Госдумы Сергей Каргинов от ЛДПР, самозанятый Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" и учитель физкультуры из Воркуты Александр Касьяненко от "Коммунистов России". Всего на выборы руководителя региона выдвигались 12 человек - восемь представителей политических партий и четверо самовыдвиженцев, из них 11 предоставили документы для регистрации.