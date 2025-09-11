По словам официального представителя МИД, в этом вопросе у России есть множество единомышленников по всему миру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Мировое большинство нацелено на сохранение семейных и традиционных ценностей в их истинном значении, у России множество единомышленников в этой сфере по всему миру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ХI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"У нашей страны много единомышленников, и мировое большинство сохраняет идеалы семьи в их истинном значении",- сказала она на панельной дискуссии "В центре внимания семья. Как культура и медиа могут помочь решить демографический вопрос".

Дипломат перечислила документы, которые в том числе нацелены на защиту традиционных ценностей: Совместное заявление РФ и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, Совместное заявление министров иностранных дел РФ и Республики Беларусь об основных задачах внешнеполитического измерения союзной интеграции, Заявление министров иностранных дел государств СНГ, Совместное заявление участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Это все то, что включает в себя декларирование в том числе семейной повестки и закрепление истинных ценностей. В названии это не отражено, как в материале Совета Европы, но внутри все фразы и слова закреплены",- добавила Захарова.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.