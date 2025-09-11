Во всех четырех курских муниципалитетах подомовое голосование идет без нарушений

С начала досрочного голосования в регионе у ОП не возникало замечаний относительно организации, сообщила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова

КУРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Подомовое голосование на досрочных выборах губернатора Курской области, стартовавшее 9 сентября в Рыльском, Льговском, Хомутовском районах и городе Льгове проходит без нарушений. Об этом ТАСС сообщила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

Для жителей трех районов Курской области и города Льгов, которые попали под вынужденное отселение, во время досрочных выборов главы региона действует особый порядок голосования. Оно проходит на дому, члены УИК сами приходят к избирателям. Также жители Хомутовского района могут проголосовать в ПВР в Железногорске.

"Досрочное голосование, которое стартовало в Курской области 9 сентября, проходит штатно. Подомовое голосование в четырех муниципалитетах региона идет без каких-либо нарушений", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что с момента начала досрочного голосования в регионе у Общественной палаты не возникало замечаний относительно организации выборов. С членами участковых комиссий обсуждались их обязанности и полномочия, а также действия на случай различных нарушений. "На случай возможных провокаций, когда человек пришел в один ПВР и проголосовал, а затем пришел в другой и тоже отдал свой голос, подготовлен соответствующий превентивный алгоритм действий", - отметила Булгакова.

Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области началась в регионе 11 июня. Досрочные выборы главы региона назначены на 14 сентября, они будут проходить в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост претендуют врио губернатора Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Бобовников (КПРФ).