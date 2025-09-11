Он будет круглосуточно собирать информацию о ходе голосования от наблюдателей с 49 тыс. участков и из региональных штабов партии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" открыла федеральный ситуационный центр, который будет работать в дни голосования в центрисполкоме партии. Как рассказали в пресс-службе единороссов, аналогичные центры откроются во всех регионах, где проходят выборы.

Федеральный центр с 12 по 14 сентября будет круглосуточно собирать информацию о ходе голосования от наблюдателей с 49 тыс. участков и из региональных штабов партии. Всего партия подготовила 60 тыс. наблюдателей.

"Аналогичные центры откроются во всех регионах, где проходят выборы", - говорится в сообщении.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев назвал развертывание таких центров уже традиционными для партии.

"Это еще один механизм, который обеспечивает прозрачность голосования и легитимность его итогов. Сотрудники федерального ситуационного центра - опытные организаторы наблюдения, юристы, специалисты по мониторингу СМИ и интернета. Каждая спорная ситуация будет обязательно зафиксирована и пройдет проверку. Мы дорожим доверием людей, - подчеркнул Якушев.

Обратиться в ситуационный центр можно через наблюдателя от "Единой России".

"Федеральный ситуационный центр также ведет наблюдение на экстерриториальных участках в Москве. На них голосуют избиратели из 19 регионов", - заключил секретарь генсовета.