На Западе нагнетают мифическую "российскую угрозу", отметил председатель комитета ГД по международным делам

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ситуация с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, все больше становится похожа на сюжеты с малайзийским Boeing МН-17 или так называемым делом Скрипалей, на Западе идет нагнетание мифической "российской угрозы". Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Сюжет вокруг инцидента с БПЛА в Польше развивается все больше по сценарию малайзийского "Боинга" МН-17 или "дела Скрипалей". <...> Второй день в западноевропейских столицах происходит нагнетание мифической "российской угрозы". Вслед за Варшавой посла РФ вызвали в Гааге. <...> При этом доказательств - ноль", - написал он в своем Telegram-канале.

Так, журнал Der Spiegel и газета Welt ранее написали, что "по меньшей мере пять дронов, которые проникли в Польшу, были нацелены на базу НАТО в Жешуве, через которую проходили поставки военной помощи Зеленскому". Слуцкий назвал такие действия Западной Европы в сотрудничестве с Украиной провокациями против России.

"То есть, читая между строк, под этой ширмой может активизироваться возня вокруг как интервенции на украинской территории, так и усиления военного присутствия НАТО вблизи российских границ. Опасная тенденция. Президент Владимир Путин предупредил вполне однозначно - любые иностранные военные контингенты на Украине становятся законной целью для ВС РФ" - уточнил он.