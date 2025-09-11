Орган меняет форматы работы в соответствии с задачами, отметил советник президента России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Госсовет РФ всегда адаптировался к новым условиям, изменяя форматы работы в соответствии с требованиями времени и задачами. Об этом ТАСС сообщил экс-секретарь Госсовета РФ, советник президента РФ, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

"Форматы работы Госсовета также меняются, отвечая требованиям времени. В 2018 году, когда стартовали национальные проекты, появился формат семинара-совещания непосредственно перед проведением расширенного заседания Президиума Госсовета, на котором собирается не менее половины губернаторского корпуса. <...> Председатели и члены комиссий участвуют во всех совещаниях по направлению деятельности своей комиссии на самом высоком уровне. Сегодня они - настоящие эксперты в рассматриваемых вопросах, без их мнения правительству уже не обойтись, ведь именно губернаторы, хорошо зная специфику регионов, понимают, как будут работать "на земле" решения, принимаемые на федеральном уровне, и могут отстаивать интересы жителей", - сказал он.

Левитин отметил, что Госсовет всегда отвечал на вызовы времени.

"После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, когда против нашей страны были впервые введены санкции, от которых серьезно пострадали отечественные промышленные предприятия, Госсовет сделал все, чтобы оказать им поддержку, способствовал развитию импортозамещения и структурной перестройке промышленности", - пояснил он.

Советник президента добавил, что заседания Госсовета являются содержательными и насыщенными.

"При необходимости - с выездом "на места", в регионы для ознакомления с ситуацией, с лучшими практиками. И с обязательным выходом на четкие итоговые поручения", - отметил он.