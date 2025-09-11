Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС пояснил, что планируемые к передаче истребители являются носителями как дальнобойных Storm Shadow (они же SCALP), так и потенциально иного ракетного вооружения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Нарратив властей Польши о пересечении воздушного пространства страны служит предлогом для публичной легализации поставок потенциальных носителей высокоточных средств поражения - истребителей Eurofighter и Rafale, предложенных Великобританией и Францией. Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Фейк, заброшенный и медийно раскрученный Варшавой через западный сегмент СМИ о пересечении воздушного пространства, явился абсолютно своевременным поводом и механизмом легализации уже давно запланированных поставок различных типов носителей воздушных высокоточных средств поражения. Это очевидное развитие логики той медийной провокации, которая явилась информационным обоснованием и инструментом формирования соответствующего общественного мнения. Теперь эти поставки в глазах европейского обывателя вроде как даже обоснованы", - сказал он.

Эксперт пояснил, что планируемые к передаче истребители являются носителями как дальнобойных Storm Shadow (они же SCALP), так и потенциально иного ракетного вооружения, в том числе адаптации различных изделий, например, AMRAAM от RTX или немецких Taurus. В настоящий момент Польше переданы инструменты исключительно наступательного воздействия, а значит, она станет обладателем комплексной системы высокоточного нападения с применением комбинированных средств и дальнобойного ракетного вооружения. "Польшу продолжают насыщать оружием в качестве одного из передовых и ключевых плацдармов НАТО на восточно-европейском фланге", - отметил Степанов.

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил в Сейме (нижней палате парламента) о том, что Великобритания и Франция предложили направить в Польшу истребители Eurofighter и Rafale в связи с инцидентом с нарушением польского воздушного пространства некими БПЛА. В свою очередь, Швеция также направит в помощь Варшаве самолеты и средства ПВО, а Чехия отправляет в Польшу три вертолета Ми-17 и 100 военных.