Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что подобный шаг нанесет серьезный ущерб международным партнерам Варшавы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. РФ призывает Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Белоруссией и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание, что власти Польши приняли решение о закрытии с 00:00 12 сентября всех пунктов пропуска на границе с Белоруссией, включая автомобильные и железнодорожные.

"Призываем Варшаву задуматься о последствиях таких деструктивных шагов и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки", - подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена.

"При этом жертвой политических амбиций действующих властей в Варшаве станут как предприниматели из союзных Польше стран, так и национальный бизнес", - указала дипломат.

"Очевидно, что принимаемые польским руководством конфронтационные шаги подчинены единственной задаче - оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы", - подчеркнула она.

Кроме того, Захарова обратила внимание, что данные рестрикции польского руководства подрывают базовые гуманитарные принципы, а именно свободу передвижения людей.

"Жители приграничных районов Польши и Белоруссии лишаются возможности поддерживать традиционно близкие родственные связи и человеческие контакты", - заключила она.

Решение о закрытии границы

9 сентября польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". На следующий день глава МВД Польши Марчин Кервиньский подписал соответствующее распоряжение. Согласно ему, мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления". В МИД Белоруссии назвали это решение Варшавы безосновательным и антинародным. 11 сентября Кервиньский заявил, что это не временная мера и граница закрывается на неопределенный срок.