СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Желание воспользоваться на выборах губернатора Севастополя дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) изъявили более 25,5 тыс. человек, сообщила Севастопольская городская избирательная комиссия.

"В Севастополе 25 516 человек подали заявление на участие в ДЭГ. Кроме того, с помощью сервиса "Мобильный избиратель" в Севастополе планируют проголосовать 2 302 человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в дни голосования 12, 13 и 14 сентября избиратели могут авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учетной записи портала Госуслуг, ознакомиться с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню. В случае же голосования через сервис "Мобильный избиратель", то есть на удобном избирательном участке в пределах Севастополя, необходимо прийти на участок с паспортом.

По данным Севгоризбиркома на 1 июля 2025 года, в Севастополе зарегистрировано 342 786 избирателей.

О выборах губернатора Севастополя

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя проходит с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе работают 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Кроме того, традиционно УИК образованы в городской больнице № 1, на кораблях и судах. Организованы 14 участков Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

С 2019 года регион возглавляет Михаил Развожаев, который сначала был назначен врио губернатора, когда его предшественник Дмитрий Овсянников был освобожден от должности президентом, а в сентябре 2020 года победил на выборах, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%. Развожаев зарегистрирован на выборах как кандидат от партии "Единая Россия". Помимо него, кандидатами на должность губернатора города Севастополя зарегистрированы управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), моряк Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина ("Новые люди").