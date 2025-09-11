В 8:00 по местному времени (23:00 мск 11 сентября) на полуострове открылись 178 избирательных участков во всех населенных пунктах региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Участки для голосования на выборах губернатора Камчатского края открылись в регионе в 08:00 по местному времени (23:00 мск 11 сентября), дав старт проведению Единого дня голосования в России. Об этом ТАСС сообщили в камчатском избиркоме.

"В 8 утра по местному времени на полуострове открылись 178 избирательных участков во всех населенных пунктах региона, которые будут работать 12, 13 и 14 сентября с 8:00 утра до 20:00. Почти две тысячи человек из числа общественников приступили к выполнению своих профессиональных обязанностей на избирательных участках. 39 участков оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Избиратели, которые голосуют в первый раз, получат дипломы и памятные подарки - флеш-карты с изображением вулканов Камчатки", - рассказали в Избиркоме края.

На пост главы региона претендуют четыре человека: Роман Литвинов, выдвинутый Камчатским краевым отделением КПРФ; Дмитрий Тюрин, выдвинутый Камчатским краевым отделением партии "Коммунисты России"; Владимир Солодов, выдвинутый Камчатским региональным отделением партии "Единая Россия"; Василина Кулиева, выдвинутая Камчатским региональным отделением ЛДПР. В регионе в срок с 24 августа по 11 сентября прошло досрочное голосование в труднодоступных районах Камчатки, его результаты будут учтены при общем подсчете голосов.

Голосование в регионах

12 сентября, помимо Камчатского края, начинается трехдневное голосование в 36 регионах страны.

Избирательные участки начнут работать в 8:00 мск в 18 из 21 региона страны, где проходят губернаторские выборы: Архангельской, Брянской областях, Еврейской автономной области, Иркутской, Калужской областях, Республике Коми, Костромской области, Краснодарском крае, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской областях, Пермском крае, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях, Чувашской Республике и Севастополе. В Калужской области и Республике Коми жители выбирают также депутатов законодательного собрания и госсовета регионов.

Также голосование за депутатов парламентов субъектов начнется 12 сентября и будет проходит в течение трех дней в Белгородской, Воронежской, Костромской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

Выборы для всех

В Ленинградской области на губернаторских выборах впервые будет реализован проект "Детское обучающее игровое голосование "Выбирай-ка!". 12 и 13 сентября будет организована работа 21 "детского избирательного участка", на котором смогут "проголосовать" дети, пришедшие вместе с родителями на выборы. Для них также проведут игру-сказку "Выборы в волшебном лесу". По сюжету жители волшебного леса должны проголосовать за того героя, который может спасти лес от последствий урагана.

"В сказочный "бюллетень" будут включены следующие кандидаты на должность главы леса: Богатырь Добрыня, Кощей Бессмертный, Баба Яга, Змей Горыныч, Василиса Премудрая, Кот Ученый. Организатором выборов в сказочном лесу станет герой - Зайка Выбирайка", - рассказали в Леноблизбиркоме.

Единый день голосования

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.