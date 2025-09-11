Планируется обсудить: поставки медицинской продукции, лечение граждан Вьетнама в российских клиниках, обучение в медицинских вузах, совместные исследования в сфере медицины

ХАНОЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) с рабочим визитом с 12 по 14 сентября. Об этом журналистам сообщили в посольстве России в Ханое.

В ходе визита глава Минздрава РФ обсудит с министром здравоохранения СРВ Дао Хонг Лан вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе поставки медицинской продукции, лечение граждан Вьетнама в российских клиниках, обучение в медицинских вузах, совместные исследования в сфере медицины. Мурашко также посетит медицинский университет Ханоя, Российско-Вьетнамскую офтальмологическую клинику, ряд медицинских организаций и выступит перед участниками Российско-Вьетнамского делового медицинского форума.

В состав российской делегации, сопровождающей министра, как сообщили в Минздраве РФ, войдут руководители ряда национальных медицинских исследовательских центров, руководители фармацевтических и медицинских компаний, представители Минпромторга России.

В мае этого года министр здравоохранения РФ и его вьетнамская коллега подписали в Москве меморандум о взаимопонимании в области биомедицины.