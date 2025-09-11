В регионе открылись 178 избирательных участков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Камчатки Владимир Солодов проголосовал на выборах губернатора региона, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Владимир Викторович приехал на участок достаточно рано вместе с женой и дочкой", - рассказали в правительстве края.

По словам Солодова, сегодня исторический для Камчатки день. "Мы, все жители Камчатского края, определяем то, как будет дальше развиваться наш регион. Именно поэтому очень важно каждому прийти на избирательные участки. От этого зависит то, какие проекты будут реализовываться, каким путем пойдет Камчатка, как она будет меняться к лучшему", - сказал он по итогам своего голосования.

В 8 утра по местному времени (23:00 мск 11 сентября) на полуострове открылись 178 избирательных участков во всех населенных пунктах региона, которые будут работать 12,13 и 14 сентября. Почти 2 тыс. общественников приступили к выполнению своих профессиональных обязанностей на избирательных участках.

На пост главы региона претендуют четыре человека: Роман Литвинов, выдвинутый камчатским краевым отделением КПРФ; Дмитрий Тюрин, выдвинутый камчатским краевым отделением политической партии "Коммунистическая партия "Коммунисты России"; Владимир Солодов, выдвинутый Камчатским региональным отделением "Единой России"; Василина Кулиева, выдвинутая камчатским региональным отделением политической партии ЛДПР. В регионе в срок с 24 августа по 11 сентября прошло и досрочное голосование в труднодоступных районах Камчатки, его результаты будут учтены при общем подсчете голосов.

Трехдневное голосование пройдет также в 37 регионах страны.