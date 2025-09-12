Дипломат отверг обвинения в адрес Москвы и указал, что принадлежность беспилотников к ВС РФ не установили

ПРАГА, 12 сентября. /ТАСС/. Посол России в Чехии Александр Змеевский предложил чешским коллегам найти выгодоприобретателей от истерии, раздуваемой вокруг инцидента с БПЛА на территории Польши. Об этом говорится в публикации российского диппредставительства в Праге на Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Посольство РФ заявило, что в ходе встречи главы российской миссии с заместителем министра иностранных дел Чехии Яном Марианом в адрес Москвы прозвучали обвинения в якобы "преднамеренном нарушении" воздушного пространства Польши. Российский посол отверг эти выпады, указав на то, что принадлежность беспилотников ВС РФ не установлена, а дальность полета применяющихся Россией БПЛА не превышает 700 км.

Змеевский, которого вызвали в чешский МИД по распоряжению главы ведомства Яна Липавского, передал информацию о готовности российских МИД и Минобороны консультироваться с польской стороной по инциденту с беспилотниками.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".