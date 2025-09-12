Иногородние смогут проголосовать с помощью терминалов, которые установят в аванзале станции "Курская" Арбатско-Покровской линии, а также в холле гостиницы "Дельта" ТГК "Измайлово"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экстерриториальные участки для голосования жителей 19 регионов России на выборах губернаторов открылись в Москве. Они расположены в 12 флагманских центрах госуслуг в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе и на станции метро.

"Все было своевременно, в 08:00, как положено, двери участков были открыты. <…> QR-коды на входе [в здания] подскажут, где найти избирательный участок", - заверила журналистов в Общественном информационном центре председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Так, иногородние смогут проголосовать с помощью терминалов, которые установят в аванзале станции "Курская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена (выход 1, Земляной Вал, д. 29), а также в холле гостиницы "Дельта" ТГК "Измайлово" (Измайловское шоссе, д.7 1, к. 4-Г).

Кроме того, голосование будет организовано в ТРЦ "Афимолл сити" (Пресненская набережная, д. 2), ТЦ "Метрополис" (Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 8), ТРК "Форт Отрадное" (улица Декабристов, д.12), ТРЦ "Щелковский" (Щелковское шоссе, д. 75), ТЦ "Город" (Рязанский проспект, д. 2, к. 3), ТРЦ "Ривьера" (Автозаводская улица, д. 18), ТРЦ "Колумбус" (Кировоградская улица, д.13А), ТРЦ "Спектр" (Новоясеневский проспект, д.1), МФК "Кунцево плаза" (Ярцевская улица, д. 19), ТЦ "Калейдоскоп" (Сходненская улица, д. 56), ТК "Зеленоградский" (Привокзальная площадь, д.1), ТЦ "Галерея" (Новостроевская улица, д. 6).

Кто может проголосовать в Москве

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября. В ряде субъектов РФ пройдут выборы высших должностных лиц. В список регионов, жители которых примут участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами для электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября, всего было получено порядка 18 тыс. таких заявлений.

Электронное голосование

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 08:00 до 20:00 мск. С собой необходимо взять паспорт.

Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения. Они должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.