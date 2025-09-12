Для участия в выборах губернатора области зарегистрировали пять кандидатов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов, баллотирующийся на должность губернатора, проголосовал на выборах главы региона на участке в деревне Савино Новгородского района, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Александр Валентинович проголосовал на избирательном участке, расположенном в деревне Савино", - рассказали в пресс-службе.

Для участия в выборах губернатора Новгородской области были зарегистрированы пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Александр Дронов (Единая Россия), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров - кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Алексей Чурсинов (ЛДПР), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

С 12 по 14 сентября в Новгородской области состоятся выборы губернатора и 15 местных избирательных кампаний. Будет открыто 520 участковых избирательных комиссий, в состав которых вошли 4 782 человека. В работе комиссий принимают участие представители 12 политических партий. Помимо традиционного голосования с помощью бюллетеня на избирательном участке, жителям региона доступны электронное голосование и голосование вне помещения. Контроль за ходом голосования обеспечат более 700 наблюдателей.