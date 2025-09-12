В регионе зарегистрировано около 96 тыс. избирателей

МАГАДАН, 12 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов Магаданской областной думы и городской думы, а также муниципальных представителей начались на Колыме. Об этом сообщили в пресс-службе Магаданской областной думы.

В 2025 году на выборы выдвинуто 202 кандидата, из них 81 - в Магадане. Также участвуют пять политических партий.

"Эти выборы - поистине исторические для нашего региона. В один день мы избираем депутатов всех уровней: и областной думы, которая задает стратегические направления развития территории, и Магаданской городской думы, от которой зависит комфорт жизни в областной столице, и собраний представителей всех муниципалитетов, решающих самые насущные вопросы в наших поселках и районах. Именно от исхода этого голосования будет зависеть, по какому пути пойдет Магаданская область в ближайшие годы", - приводит пресс-служба слова главы колымского парламента Сергея Абрамова, который уже сделал свой выбор.

Также с утра сходил на голосование губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он призвал голосовать всех жителей региона. "Призываю вас прийти на избирательные участки и решить, как будет развиваться Колыма ближайшие несколько лет. Поддержите тех, кого вы считаете достойными. Я свой выбор уже сделал", - подчеркнул Носов.

С 12 по 14 сентября ежедневно с 8:00 (00:00 мск) до 20:00 (12:00 мск) в Магаданской области будут работать 81 постоянный и 3 временных участка для голосования. В регионе зарегистрировано около 96 тыс. избирателей.