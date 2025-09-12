Всего зарегистрировались на электронное голосование 17 868 жителей регионов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Наибольшее число заявлений на электронное голосование на экстерриториальных участках в Москве, организованное для жителей регионов РФ на выборах губернаторов 12-14 сентября, поступило от жителей Тамбовской области. Об этом сообщила журналистам в Общественном информационном центре председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Достаточно активными были все регионы. <…> Лидерство абсолютное у Тамбовской области, они подали 3 845 заявлений. <…> У нас и Курск, и ряд других регионов, и Брянская область активно подавала заявления, <…> жителей Краснодарского края достаточно большое количество присутствует в Москве в день выборов", - сказала Кириллова.

Она уточнила, что всего зарегистрировались на электронное голосование в Москве 17 868 жителей регионов РФ. Заявление можно было подать на портале "Госуслуг" до 8 сентября.

"На каждом участке установлены, в соответствии с московскими требованиями, с московским стандартом, камеры видеонаблюдения, которые будут работать в круглосуточном режиме. Помимо членов комиссий, на участки пришли <…> наблюдатели и волонтеры, которые будут оказывать помощь нашим иногородним наблюдателям, <…> - они будут встречать на входе и оказывать содействие", - добавила председатель Мосгоризбиркома.

Согласно данным экранов Общественного информационного центра, более 2 тыс. избирателей приняли участие в голосовании на экстерриториальных участках в Москве за первые 1,5 часа.

Кто может проголосовать в Москве

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября. В ряде субъектов РФ пройдут выборы высших должностных лиц. В список регионов, жители которых примут участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами для электронного голосования.

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 08:00 до 20:00 мск. С собой необходимо взять паспорт.

Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения. Они должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.