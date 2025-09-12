На территории региона расположены 212 избирательных участков

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов проголосовал на выборах депутатов законодательного собрания региона. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги.

" Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проголосовал на выборах депутатов законодательного собрания", - говорится в сообщении.

По его словам, выборы депутатов в заксобрание и местные думы - важный этап для всего региона и каждого муниципалитета. "Мы определяем людей, которым на ближайшие пять лет доверим заниматься острыми проблемами, вопросами развития нашего Ямала. Поэтому призываю земляков прийти на участки в эти дни и сделать свой выбор", - приводят в сообщении слова Артюхова.

Отмечается, что всего на территории Ямала расположены 212 избирательных участков. Процесс голосования будут обеспечивать более 2 тыс. членов участковых комиссий.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.