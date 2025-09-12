Сведения на экранах будут обновляться по мере ввода данных в Государственную автоматизированную систему, отметила председатель ЦИК Элла Памфилова

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новая цифровая Государственная автоматизированная система "Выборы" запущена по всей стране. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Сведения на экранах будут обновляться по мере ввода данных в Государственную автоматизированную систему "Выборы". <…> Цифровая платформа <…> запущена в полной мере, работает, работает автономно от интернета, работает на отечественном программном обеспечении, работает на отечественных материалах и оборудованиях", - сказала она.

Памфилова добавила, что система позволяет сделать выборы максимально открытыми и прозрачными. "Обновляться сведения будут с учетом разницы часовых поясов. Кроме того, отображение сведений на экране будет с учетом досрочного голосования. В воскресенье после завершения голосования традиционно включатся счетчики, и все заинтересованные смогут наблюдать, как я уже сказала, результаты ввода протокола на наших видеопанелях", - пояснила она.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.