Выборы проходили на территории 24 субъектов РФ, напомнила председатель ЦИК Элла Памфилова

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Порядка 50 тыс. избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах разного уровня, которое проходило с 24 августа в 24 субъектах РФ. Об этом в рамках выступления в информационном центре ЦИК России сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Досрочное голосование, напомню, оно у нас идет с 24 августа на территории 24 субъектов РФ на избирательных участках, которые образованы в труднодоступных или отдаленных местностях и на судах, которые находятся в плавании в дни голосования. По состоянию на 11 сентября, то есть на вчерашний день, всего досрочно проголосовало почти 50 тыс. избирателей", - сказала она.

Памфилова отметила, что из 50 тыс. избирателей, проголосовавших досрочно, порядка 44 тыс. голосовали в труднодоступных и отдаленных местностях, а еще более 5,5 тыс. человек отдали свои голоса на судах, находящихся в плавании в день голосования. "За этими такими, я бы сказала, краткими цифрами, на самом деле, кроется невероятный труд наших коллег, а в основном это женщины, которые на вертолетах, на разного рода видах транспорта - от бульдозеров до моторных лодок, на упряжках, <…> добираются до всех избирателей, которые находятся в непростых условиях, <…> которым мы обязаны обеспечить их конституционное право", - добавила председатель ЦИК.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.