Организация голосования - очень важная для всех тема, указала председатель Центризбиркома Элла Памфилова

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. ЦИК будет оперативно и динамично реагировать на любые вызовы, которые могут возникнуть в приграничных регионах, где проходят выборы. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Очень важная для нас всех тема - организация голосования, обеспечение безопасности на выборах в приграничных районах. Я <…> говорила, что мы научились работать в любых условиях, научились динамично и оперативно реагировать на те вызовы, которые каждый день появляются <…>. И мы научились проводить выборы в любой ситуации, даже в самой экстремальной", - сказала она.

Памфилова также добавила, что ЦИК "пристально следит" за процессом голосования во всех регионах, где в этом году идут выборы. "Хочу просто сказать, что голосование началось, мы пристально следим за процессом и будем вас ежедневно, даже несколько раз в день информировать", - добавила Памфилова.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.