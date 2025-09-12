Памфилова: помогать избирателям в ЕДГ будут 33 тыс. волонтеров

Они будут работать на более чем 20 тыс. избирательных участках

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Помощь избирателям на выборах этого года будут оказывать 33 тыс. волонтеров на более чем 20 тыс. избирательных участков. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Планируется оказание помощи 33 тыс. волонтеров на более чем 20 тыс. избирательных участков, что составляет больше 40% от общего числа участков, - сказала Памфилова. - Это большая общественная, государственная миссия. Мы благодарим всех тех, кто, не жалея ни своих сил, ни времени, ни сердечного тепла, считает для себя важным, как потребность человеческого участия, помочь тем, кто в этом нуждается".

Председатель ЦИК также отметила, что в профильный сервис на "Госуслугах" было подано более 1 300 заявок на оказание волонтерской помощи. "Мы этому очень рады, мы будем это информационно пропагандировать, <…> чтобы активно пользовались этим сервисом. Мы будем откликаться", - подчеркнула она.