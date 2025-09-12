Идет работа с правоохранительными органами

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Безопасность избирательных участков в Белгородской области обеспечена в полной мере, идет работа с правоохранительными органами, члены комиссий обучены оказанию первой медицинской помощи, сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Лазарев во время прямого включения в информационном центре ЦИК России. О мерах безопасности на участках также рассказали председатели избирательных комиссий Ростовской и Брянской областей.

"Подготовка избирательных участков у нас шла с учетом оперативной обстановки. Кроме традиционного способа обеспечения безопасности - рамки металлодетектора, резервные помещения, автобусы в качестве мобильных пунктов голосования, - есть и специфика нашего приграничья. И здесь у нас отдельный метод, каждый день работа начинается с согласования оперштаба, разработан порядок действий комиссии избирателей в нештатной ситуации, ракетной опасности, атаки беспилотников, прилетов, звонках о минировании, угрозе теракта. На каждом избирательном участке определены безопасные места и убежища, где люди могут скрываться во время ракетной опасности. Члены комиссии всех уровней обучены оказанию первой медицинской помощи, в том числе и наша областная избирательная комиссия", - сказал он.

Он добавил, что идет плотная работа с правоохранительными органами как внутри, так и снаружи избирательных участков. "В окнах и помещениях для голосования [есть] бронепленка, на участках есть средства защиты, предусмотрена возможность работы спецтранспорта. Все 100% избирательных участков оборудованы системой видеофиксации с возможностью записи до трех суток, все снабжены дополнительными источниками питания, потому что постоянно включается электроэнергия", - добавил он.

В других регионах

Председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров сообщил, что ключевой задачей региона является обеспечение безопасности всех участников избирательного процесса. "Безопасное голосование создается безопасной средой, для нас это не формальность, а именно создание таких условий, в которых каждый может свободно и спокойно отдать свой голос там, где чувствует себя в безопасности", - сказал он.

Он отметил, что на большинстве избирательных участков установлены металлодетекторы, участки обеспечены резервными источниками электроэнергии и связи. "Кроме того, избирательная комиссия области заранее проработала порядок действий в случае нештатных ситуаций, все члены комиссии прошли необходимый инструктаж. Органами местного самоуправления совместно с избирательными комиссиями предусмотрены резервные помещения, мобильные пункты для голосования, это позволит нам в любых обстоятельствах обеспечить людям возможность выразить свое мнение. Мы готовы работать в условиях чрезвычайной ситуации, сделано все возможное, чтобы выборы прошли в безопасной и спокойной обстановке", - подчеркнул Буров.

Кроме того, председатель избирательной комиссии Брянской области Елена Анненкова во время прямого включения в информационном центре ЦИК России сообщила, что безопасность участников избирательного процесса - главный приоритет при организации выборов на Брянщине. На территории региона подготовлено 423 резервных пункта для голосования стационарного, передвижного и быстро возводимого типа. "Около здания участка установлены заградительные барьеры для автотранспорта, входы во все здания, где расположены помещения для голосования, оборудованы металлодетекторами. Везде предусмотрены эвакуационные выходы, беспрепятственно открывающиеся изнутри, проведено обследование обеспечения неиспользуемых помещений в здании, где расположены места голосования", - добавила она.