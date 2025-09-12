Это происходит, несмотря на отмену традиционной культуры Западом, указал сопредседатель Российского исторического общества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Россия продолжает хранить европейские ценности, несмотря на попытки отмены русской и западной традиционной культуры в Европе. Об этом сообщил сопредседатель Российского исторического общества, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский на открытии XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Форум проходит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 11 по 13 сентября 2025 года. Секция, которую курирует Константин Могилевский, называется "Традиционные ценности как основа диалога культур" и частично проходит в музее-заповеднике "Гатчина".

"Там, в Европе происходят попытки отмены русской культуры, да и не только русской. Европа, об этом говорили вчера сами европейцы, отказывается от собственных традиционных ценностей. Россия становится тем местом, той страной, где традиционные ценности, в том числе европейские, находятся в безопасности, где они надежно сохраняются", - сказал он.

По словам сопредседателя Российского исторического общества, участники дискуссий форума сошлись на том, что диалог в России и Запада обогащает и русскую, и западную культуру. Могилевский отметил, что в России это хорошо понимают, поэтому не закрываются от этого диалога. Он также привел в пример российско-финскую границу, которая открыта с российской и закрыта с западной стороны. "Это характеризует состояние культурного диалога тоже", - уточнил сопредседатель РИО.